Öz'den AK Parti teşkilat mensuplarına teşekkür

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Emin Öz, İspir ve Pazaryolu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İspir ve Pazaryolu İlçe Başkanlıklarını ziyaret eden Öz, partililere yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'a günler kala, tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Emin Öz yaptığı konuşmada şunları söyledi; "14 Mayıs ülkemizin geleceği için çok önemli. Her seçim çok önemli ama 14 Mayıs'ın önemi hepinizin malumu. Bu hususta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayan, fedakar teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Kapı kapı dolaşarak AK Partimize destek isteyen tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah zafere çok az kaldı. Biz Güçlü Türkiye'nin yoluna devam edeceğine inanıyoruz. AK Partimiz için sahada canla başla çalışan her bir arkadaşımız bu son günlerde daha da çok çalışmalıdır. Her bir arkadaşımızı arayıp, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Partimizin neler yaptığını, verilen sözlerin nasıl tutulduğunu, bu seçimin önemini anlatmalıyız. İnşallah bu fedakarlıklarla istikrar devam edecek" dedi. - ERZURUM