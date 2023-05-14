Oy sayımının sonuna yaklaşılırken Meral Akşener'den açıklama: Biz bu filmi daha önce izledik, kazanıyoruz

Türkiye genelinde oy sayımının sona yaklaşırken İYİ Parti lideri Akşener'den açıklama geldi. Akşener, "Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz... Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik. Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz! Sabaha kadar buradayız! Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda! Kazanıyoruz!" dedi.

13. Cumhurbaşkanı ve TBMM 28. Dönem Milletvekilleri seçimlerine yoğun bir katılım gerçekleştirildi. Oyların sayımları devam ederken Kılıçdaroğlu, "Öndeyiz" paylaşımında bulunarak, "Yüzde 60'lar ile başlayan kurgu şu anda 50'nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız" açıklamasında bulundu.

İMMAOĞLU: HENÜZ 10 MİLYON OY SAYILMADI

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da kameralar karşısına geçerek AA'yı manipülasyon yapmakla suçladı. İmamoğlu, "10 milyon oy henüz sayılmamış. Toplam oyların yaklaşık yüzde 20'si. AA Erdoğan'ı 50'nin üstünde tutmak için çaba harcıyor. AA bitkisel hayatta bir kurumdur. O kurumu biz ayağa kaldıracağız. Onlar yalancıdır. Yüzde 85'lere kadar idare edebilirler. Ondan sonra bütün bariyerleri düşecek. Bu senaryoyu bize yaşattılar. Belediye seçimlerinde oyların yüzde 98'i sayılmıştı. Yüzde 2'lik kısımda durdurdular. Sonuç ortada." dedi.

AKŞENER: BİZ BU FİLMİ ÇOK İZLEDİK

İyi Parti lideri Meral Akşener ise "Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz... Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik. Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz! Sabaha kadar buradayız! Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda! Kazanıyoruz!" dedi.