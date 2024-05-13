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Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Devlet Bahçeli'yi hedef gösterenlere tepki gösterdi

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Kadir Canpolat, Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili olarak Devlet Bahçeli'yi suçlayanları suç işlemekle suçladı ve Bahçeli'nin devlet ve millet düşmanlarının hedefi olduğunu belirtti. Canpolat, Osmanlı Ocakları olarak Bahçeli'ye destek verdiklerini ve her siyasetçinin kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, suikasta uğrayan eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedef gösterilmesine tepki gösterdi.

Canpolat, yaptığı yazılı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Sinan Ateş cinayetinden sorumlu tutmaya çalışanların ve bunu ifade edenlerin suç işlediğini belirtti. Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman destekçisi olduğunu ifade eden Canpolat, "Ülkenin çıkar ve menfaatini düşünen Sayın Bahçeli bir takım kirli odakların, özellikle devlet ve millet düşmanı kişilerin hedefi halindedir" dedi.

Devlete ve millete sahip çıkan her siyasetçinin kırmızı çizgileri olduğunu belirten Canpolat, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin göz bebeği olan Ülkü Ocakları gibi Osmanlı Ocakları da Sayın Bahçeli'ye yapılan bu çirkin saldırıya asla prim vermeyecektir. Devletimize ve milletimize sahip çıkan her siyasetçi bizim kırmızı çizgimizdir. Bu çizgi yer yer Ülkü Ocakları, yer yer Alperen Ocakları, yer yer de Osmanlı Ocakları'dır. Bu tanımın içindeki Sayın Bahçeli, Devlet-i Aliyyemizin saygın bir neferidir. Osmanlı Ocakları, Sayın Erdoğan'a olduğu gibi Sayın Devlet Bahçeli'ye de saygı duymaktadır. Söz konusu vatan ve milletse Osmanlı Ocakları da, Ocak Partisi de tarafını ve duruşunu her zaman net ifadelerle belirtecektir" ifadelerini kullandı.

Canpolat, devlete ve millete sahip çıkan her siyasi partiyi hedef gösteren kirli yapıların şimdi de Sinan Ateş üzerinden ülkücü camiayı, MHP'yi ve Devlet Bahçeli'yi hedef almaya çalıştığını kaydederek, "Lakin şunu herkes çok iyi bilmelidir ki gücümüz nispetinde biz tüm bu saldırılara karşı duracağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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