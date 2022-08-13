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Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: "Aslında Doğu Perinçek değil, Türkiye hedefte"

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Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: 'Aslında Doğu Perinçek değil, Türkiye hedefte'

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı ve Ocak Partisi Onursal Başkanı Kadir Canpolat, "Doğu Perinçek'i hedef alanlar aslında Türkiye'yi hedef almaktadır, onu hedef almak düşman sevindirmektedir" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı ve Ocak Partisi Onursal Başkanı Kadir Canpolat, " Doğu Perinçek'i hedef alanlar aslında Türkiye'yi hedef almaktadır, onu hedef almak düşman sevindirmektedir" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat, yaptığı yazılı açıklamayla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye cephesinin zayıflatılmak istendiğine dikkati çeken Canpolat, "Her fırsatta hükümetimizi ve hükümetin destekçileri nedense, her nedendir bilinmez ama illegal yöntemlerle hedef alınıyor. Doğu Perinçek, sadece Türkiye siyasetinde değil, Türkiye cephesinde yer almış ve bu uğurda her türlü mücadele ve müdafaaya soyunmuş bir değerdir. Onu hedef almak birliğimizi hedef almaktır. Onu hedef almak düşman sevindirmektir. Bu anlamda siyasi mevcutların elinden bir şey gelmiyor olacak ki susamışların ocağına düşmüş ve onların üzerinden Türkiye'ye ayar verilmeye çalışıldığını gözlemliyoruz" dedi.

Canpolat, açıklamasına şöyle devam etti:

"Türkiye cephesini hedef alan, yıpratmak isteyen her kurum, kuruluş veya bireyler iyi bilmelidirler ki, Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi 15 Temmuz şuuru ve ruhuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yani ülkeye sahip çıktığı ölçülerde yine Türkiye cephesine ve onun bireylerine sahip çıkacaktır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Doğu Perinçek Türkiye Politika Haberler

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