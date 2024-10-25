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Osmanlı Ocakları Çayırdüzü Belde Başkanlığı Açıldı

Osmanlı Ocakları Çayırdüzü Belde Başkanlığı Açıldı
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Osmanlı Ocakları Çayırdüzü Belde Başkanlığı'nın açılışı gerçekleştirildi. Cemil Karakaş başkanlığa atandı. Genel Başkan Kadir Canpolat, açılışta köylülerin önemine vurgu yaparak, Osmanlı Ocakları'nın köylerde teşkilatlanma amacını açıkladı.

Osmanlı Ocakları Çayırdüzü Belde Başkanlığı açıldı. Yeni açılan Osmanlı Ocakları Çayırdüzü Belde Başkanlığı'na Cemil Karakaş atandı.

Osmanlı Ocakları Çayırdüzü Belde Başkanlığı açıldı. Belde Başkanlığı'na Cemil Karakaş getirildiği açılışta bir konuşma yapan Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Biz hiç bir zaman fitneye ve fesatla müsaade etmedik, Türkiye'nin de hiç bir yerinde müsaade etmeyeceğiz. Bugün burada Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Çayırdüzü Belde Başkanlığı açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin her yerinde bir takım şeylere ihtiyaç olduğu gibi köylerimizin de ihtiyacı var. Bu anlamda Osmanlı Ocakları olarak köylerde dahi teşkilatlanmaya başladık çünkü köylü milletin efendisidir. Bu açılışı ilk olarak kendi köyümde yapıyorum çünkü biz bu köyde biriz, beraberiz ve kardeşiz. Bizim bu kardeşliğimizin bütün ülkemize örnek olmasını istiyoruz. Milletimize hizmet etmek içinde asla hiç bir mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Canpolat konuşmasının devamında "Köylünün ulusal egemenlikte ve Türkiye genelinde ne kadar ciddi ve önemli olduğunun altını çizmek isterim. Siyasi partilerden hiç biri bugüne kadar hiç bir köyde açılış yapmadı. Osmanlı Ocakları bugün bunu yapıyor çünkü Osmanlı Ocakları gerçekten köylünün milletin efendisi olduğunu herkese ilan ediyor. Kültürümüze ve ecdadımıza sahip çıkıyoruz. Osmanlı Ocakları olarak özümüze dönüyoruz. Bu meşale ateşini de ilk olarak köyümüzde yakıyoruz. Allah'a hamt olsun Türkiye'nin her yerine Osmanlı Ocakları'nı açtıktan sonra bugün kendi köyümüzde açılışımızı yapıyoruz. Bu inşallah ülkemize ve şehrimize örnek olsun. Biz beraber olursak gerisi ziyan olur" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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