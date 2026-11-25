Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, eski Tire Devlet Hastanesi binasının Tire Erinç-Huzurevi olarak değerlendirilmesine yönelik dosyayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş Özdemir'e teslim ettiğini söyledi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, eski Tire Devlet Hastanesi yerleşkesinin Tire Erinç-Huzurevi olarak değerlendirilmesine yönelik dosyayı Bakan Göktaş'a teslim etti. Görüşmede binanın mevcut halinin de gündeme geldiği, söz konusu binanın yaş almış nüfusun oldukça fazla olduğu Tire ve çevresinde huzurevi olarak bölgeye kazandırılmasının sunacağı katkı üzerine istişarelerde bulunulduğu öğrenildi.

Söz konusu binanın huzurevi olarak değerlendirilmesinin Tire'ye fayda sağlayacağını belirten Osmanağaoğlu, "Eski Tire Devlet Hastanesi binası, 2010 yılında yeni hastane binasının hizmete girmesiyle tahliye edilmiştir. Zaman içinde binanın metruk bir harabeye dönmesi herkes gibi bizi de üzmüştür. 2024 yılında 'Millet Vekiliyle Buluşuyor' programlarımız kapsamında Tireli hemşehrilerimizle bir araya geldiğimizde, binanın ve içinde bulunduğu yerleşkenin değerlendirilmesi gerektiği konusunda hemşehrilerimizle fikir alışverişlerinde bulunmuştuk. Hemşehrilerimizle yaptığımız istişarelerde söz konusu binanın huzurevi ve sosyal alan olarak kullanılmasının uygun olacağı fikri ön plana çıktı. Gerçekten de bölgede yaş almış büyüklerimizin sayısının bir hayli fazla olduğunu biliyoruz. Yıllardır milli bir servet olan bu bina boş bir şekilde duruyor. Hatta metruk hali bazı olumsuz ve rahatsız edici hadiselere de davetiye çıkartıyor. Dolayısıyla buranın emeklerini asla tam olarak ödeyemeyeceğimiz yaş almış büyüklerimize hizmet verecek bir hale getirilmesinin önünde hiçbir engel görmüyoruz. 2025 yılındaki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bütçe görüşmelerinde de gündeme getirdiğimiz konuyla ilgili yine 2025 yılında bakanımıza yazılı olarak da konuya ilişkin çağrıda bulunmuştuk. Son olarak TBMM'de geçtiğimiz günlerde görüşülen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi toplantılarında da konuyu gündeme getirdik" açıklamasında bulundu.

"Kendisinin yaklaşımının da müspet olduğunu ifade etmem gerekir"

Bakan Göktaş'ın da söz konusu bina ile ilgili öneriye olumlu yaklaştığını ifade eden Osmanağaoğlu, "Bakanımızın yaklaşımının da müspet olduğunu ifade etmem gerekir. İlgisinden ve yaklaşımından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu binayı Tireli hemşehrilerimize de hizmet edecek Tire Erinç-Huzurevi olarak bölgemize Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak kazandıracağız. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin sosyal politikaları milletimizin geleceğine güvence olacak şekilde ele alan yaklaşımından aldığımız ilhamla İzmir'imize, Tire'mize inşallah kalıcı bir eser kazandırmak ve büyüklerimize hürmetimizin gereği olan bu hizmete katkı sunmak bizim için en büyük onur olacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı