Orman Yangınları Soruşturmaları Devam Ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. 1 Haziran tarihinden itibaren orman yangınlarıyla ilgili 168 şüpheli gözaltına alınmış, 39 şüpheli tutuklanmış, 64 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika