Orman Yangınları Soruşturmaları Devam Ediyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınlarıyla ilgili başlatılan soruşturmaların titizlikle sürdüğünü belirtti. 1 Haziran'dan bu yana 168 şüpheli gözaltına alındı, 39'u tutuklandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. 1 Haziran tarihinden itibaren orman yangınlarıyla ilgili 168 şüpheli gözaltına alınmış, 39 şüpheli tutuklanmış, 64 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika