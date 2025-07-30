Orman Yangınları Soruşturmaları Devam Ediyor

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınlarıyla ilgili başlatılan soruşturmaların titizlikle sürdüğünü belirtti. 1 Haziran'dan bu yana 168 şüpheli gözaltına alındı, 39'u tutuklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. 1 Haziran tarihinden itibaren orman yangınlarıyla ilgili 168 şüpheli gözaltına alınmış, 39 şüpheli tutuklanmış, 64 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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