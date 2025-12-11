Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi mevkidaşı Al-Ruwaili ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Riyad'da Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı'na katılmak üzere 10 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili tarafından askeri törenle karşılandı. Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca iki ülke arasında Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı sonuç raporu imzalandı. - RİYAD