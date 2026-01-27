Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Fransız mevkidaşı Mandon ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mandon ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika