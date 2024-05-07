Üye Girişi
Haberler

Promter'ı bozulan Bahçeli'nin zor anları!

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, konuşması sırasında önündeki promter'de yaşanan teknik aksaklık yüzünden kısa süreli duraksamak zorunda kaldı.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parti grubundaki konuşmasında esnasında promter'da teknik bir arıza yaşandı. Konuşmasına ara vermek zorunda kalan Bahçeli, arkasına dönerek "Kesildi birden" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin uyarısı sonrası promter'daki teknik arıza giderildi ve Bahçeli konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Devlet Bahçeli MHP Politika Güncel Haberler

500

Yorumlar (13)

ekaf paseh:

dede git torun sev diyeceğimde o da mümkün değil

87
13
yanıtYanıtla
MASUMANE3438:

promter iyi oluyor boş insanları anlıyoruz bu sayede iki kelimeyi o cihaz olmadan bir araya getiremiyormusunuz

83
3
yanıtYanıtla
Cevdet Pasa:

Klavye ile yazmak daha kolay

yanıt0
yanıt1
Burak ERGÜL:

Bazı insanlar için siyasetin oyuncak olduğunu siyaset olmasa oyun oynayacak başka mecralarının olmadığını düşünüyorum . Can sıkıntısından siyaset yapıyor gibi " bazı insanlar "

70
3
yanıtYanıtla
aRMa 1979:

Ulke bunlara kaldi gençlere aciyorum

63
6
yanıtYanıtla
Zamla BOĞUŞANTÜRK:

Bırak git dede bırak git. Bitirdin kendini de partiyi de!..

59
4
yanıtYanıtla
Luckyboom:

Yerli ve milli Biden.

21
3
yanıtYanıtla
Cüneyt Özbay:

yaw su promter iptal olsun yasaklansın su ülkede iki kelimeyi konuşamayan insanlar niye bizleri yönetmeye çalışıyorlar onların görevi bizim paramızla yazılanı okumakmudirrrrr

23
1
yanıtYanıtla
İbrahim Üker:

bide ayakta alkışlıyorlar bu konuşunca. beni bi gülme alıyor

17
1
yanıtYanıtla
JokerAllame:

Kendi duyguları düşünceleri değil ki veriyorlar al oku diye okumaya çalışıyor ama sadece çalışıyor onu da yapamıyor

16
1
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title