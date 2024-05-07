Promter'ı bozulan Bahçeli'nin zor anları!
Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, konuşması sırasında önündeki promter'de yaşanan teknik aksaklık yüzünden kısa süreli duraksamak zorunda kaldı.
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parti grubundaki konuşmasında esnasında promter'da teknik bir arıza yaşandı. Konuşmasına ara vermek zorunda kalan Bahçeli, arkasına dönerek "Kesildi birden" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin uyarısı sonrası promter'daki teknik arıza giderildi ve Bahçeli konuşmasına kaldığı yerden devam etti.