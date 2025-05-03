Önder'in hayatını kaybettiği hastaneye gitti! Pervin Buldan'ın üzüntüsü kameralara böyle yansıdı

Dem Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 15 Nisan'da geçirdiği ağır kalp rahatsızlığı sonrası İstanbul'da özel bir hastanede ameliyata alınan Sırrı Süreyya Önder, günlerdir yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Hastane yaptığı açıklama ile Önder'in ölüm nedenini çoklu orman yetmezliği olarak açıkladı. Hastaneden yapılan açıklamada, "Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 3 Nisan tarih ve saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" denildi.

PERVİN BULDAN'IN ÜZÜNTÜSÜ KAMERALARA YANSIDI

Önder'in ölümü sevenlerini yasa boğarken İmralı Heyeti'nde de birlikte yer aldığı arkadaşı Pervin Buldan, Önder'in hayatını kaybettiği hastaneye geldi. Buldan'ın üzüntüsü kameralara yansıdı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder 7 Temmuz 1962'de Adıyaman'da doğdu. Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı. Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku (BDP'nin desteklediği bağımsızlar) saflarında katıldığı 2011 genel seçimlerinde, İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi.

2014 yerel seçimlerinde HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu, ancak kazanamadı. HDP saflarında katıldığı Haziran 2015 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimlerinde ise Ankara 1. bölgeden milletvekili seçildi. TBMM 24. Dönem İstanbul, 25. Dönem ve 26. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi. 3 Mayıs 2025 günü hayatını kaybetti.