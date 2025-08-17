Önder Aksakal, 17 Ağustos Depremini Andı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılında yaşamını yitirenleri rahmetle andı ve deprem riski olan bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılmasını talep etti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılında felakette yaşamını yitirenleri andı.

Aksakal, yayımladığı mesajda depremde hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle andığını, yakınlarına da sabır dilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün anma vesilesiyle, deprem riski olan tüm bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmaları zaman geçirmeden hızlandırılmalı ve bu çalışmaların eski binaların yıkılıp yerine yenilerinin yapılması şeklinde değil yeni güvenli yerleşim alanları belirlenerek, buralara güvenli binalar yapılmak suretiyle planlanmasını tekrardan vurguluyoruz."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
AK Parti'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkandan açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti

Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.