Öncü; '8-9 başlı sistemden bu millete hayır gelmez'

Erzurum'da seçim çalışmaları kapsamında İspir'de bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Eski Bakan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Adayı Fatma Öncü, ilçede seçim sürecini değerlendirdi.

Öncü, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada 14 Mayıs seçimlerine dikkat çekti. Öncü; "14 Mayıs ülkemiz için bir dönüm noktası. İstikrarlı büyüme için, Akdeniz'de ki haklarımızın devamı için, talimat alan değil diplomasi ile gücümüzü göstermek için, milli savunmada ki geleceğimizi teminat altına almamız için, büyük Türkiye yolunun devamı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi çok önemli. Seçim startı verildiği günden bu güne ben ve diğer tüm aday arkadaşlarımız, teşkilatlarımız ile birlikte sahadayız. Hepimizin ortak derdi güçlü Türkiye'nin serüveninin devam etmesidir. Bu millete 8-9 başlı sistemlerden hayır gelmeyeceğini vatandaşlarımızla yaptığımız sohbetlerden herkesin farkında olduğunu görüyoruz. İnşallah Erzurum'dan çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize destek vererek 14 Mayıs gecesini zaferle taçlandıracağız. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bu seçimde kaybeden olmayacak. 88 milyon vatandaşımız da Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması ile kazanacak. Bu süreçte emeklerini esirgemeyen tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

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