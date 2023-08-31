OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İki kurum arasında iş birliği çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, görevine yeni atanan Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü makamında gerçekleşen ziyarette, iki kurum arasında gerçekleştirilecek iş birliği çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

İl Emniyet Müdürü Arıbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ünal ve ekibine başarılar diledi.

Ziyarette atılacak adımlar ve planlamalarla ilgili görüşler dile getirildi. Rektör Ünal tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Şeref Defteri imzalandı. ???????