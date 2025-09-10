Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Küresel Sumud Filosu'na Destek

Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Küresel Sumud Filosu'na ilişkin "Kalbimiz, ruhumuz onlarla birlikte. Umarım etkili bir şekilde destekler ve Küresel Sumud Filosu'nun kamuoyunda Filistin'i, soykırımı gündem etmesini sağlayabiliriz." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasını eleştirdi.

İstanbul Valiliğinin 6 ilçede miting, toplantı ve gösteri yasağına karşı CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerçekleşen olaylara değinen Gergerlioğlu, bunların kabul edilemeyeceğini söyledi.

Dem Parti'li Gergerlioğlu, İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun Akdeniz'de ilerlediğini belirterek, "Kalbimiz, ruhumuz onlarla birlikte. Umarım etkili bir şekilde destekler ve Küresel Sumud Filosu'nun kamuoyunda Filistin'i, soykırımı gündem etmesini sağlayabiliriz." diye konuştu.