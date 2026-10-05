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Ömer Çelik, usta oyuncu Göksel Arsoy'un vefatı için taziye mesajı yayımladı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, usta oyuncu Göksel Arsoy'un vefatı için taziye mesajı yayımladı. Mesajında, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Arsoy'a rahmet diledi; ailesine, sevenlerine ve sinema camiasına başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden Türk sinemasının "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy için taziye mesajı yayımladı.

Çelik, NSosyal hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Türk sinemasının çınarlarından, usta oyuncu Göksel Arsoy'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kıymetli sanatçımıza rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, sevenlerinin ve sinema camiamızın başı sağ olsun."

Kaynak: AA
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