AK Parti Sözcüsü Çelik, UCLG Başkanlığına seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı tebrik etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanlığına seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı tebrik etti.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"UCLG Dünya Kongresi'nde, 240 binden fazla yerel yönetimin temsil edildiği Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Uğur İbrahim Altay'ı gönülden tebrik ediyoruz. Başkan'ımızın yerel yönetimlerin küresel düzeydeki siyaset üretimine ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın belediyecilik anlayışı ülkemizde ve dünyada referans olmaya devam ediyor."