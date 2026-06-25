Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik, UCLG Başkanlığına seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı tebrik etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, UCLG Dünya Kongresi'nde Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı tebrik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanlığına seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı tebrik etti.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"UCLG Dünya Kongresi'nde, 240 binden fazla yerel yönetimin temsil edildiği Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Uğur İbrahim Altay'ı gönülden tebrik ediyoruz. Başkan'ımızın yerel yönetimlerin küresel düzeydeki siyaset üretimine ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın belediyecilik anlayışı ülkemizde ve dünyada referans olmaya devam ediyor."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı

Tarihi mutabakat sonrası bir ilk! Hürmüz'de korkutan saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'a Onana için İngiltere'den müjdeli haber

Süper Lig'e geri dönüyor!
Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti

Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti
Fransa'dan üzücü haber! 21 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Ülke yasta! 21 yaşındaki ünlü isim nehirde boğularak hayatını kaybetti
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor! İsviçre'de 'Tüketmeyin' uyarısı yapıldı

Ünlü Türk maden suyu toplatılıyor! "Tüketmeyin" uyarısı yapıldı
Sahra Işık'ın aldatma iddialarına eski eşi İdris Aybirdi'den cevap

İhanetle suçlanan eski eş konuştu: İddiaları tek tek cevapladı
18 yıllık kayıp vakasının planlı cinayet olduğu ortaya çıktı: 7 gözaltı

18 yıllık sır perdesi aralandı! Kayıp vakası planlı cinayet çıktı
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Ülkede facianın boyutu büyüyor! Ölü sayısıyla ilgili tahmin korkunç