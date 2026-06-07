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AK Parti Sözcüsü Çelik, Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i andı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, merhum edebiyatçılar Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i sosyal medyadan yaptığı paylaşımla andı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, merhum edebiyatçılar Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i andı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu toprakların sesi, hikayemizin kalemleri Abdurrahim Karakoç'u, Cahit Zarifoğlu'nu ve Mevlana İdris Zengin'i rahmetle anıyoruz. Edebiyat ve düşünce dünyamızın bu kıymetli isimlerinin hatırasını hep yaşatacağız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
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