Haberler

Ömer Çelik'ten Trump'ın Planına Destek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Trump'ın açıkladığı plana Hamas'ın olumlu yanıt verdiğini ve barış için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Çelik, barışın sağlanması için İsrail'in saldırılarına son vermesi gerektiğini vurguladı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Başkan Trump'ın açıkladığı plana Hamas'ın cevabı yapıcı bir şekilde gerçek barış, hakkaniyet ve adalet odaklı yaklaşımı içermektedir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Başkan Trump'ın açıkladığı plana Hamas'ın cevabı yapıcı bir şekilde gerçek barış, hakkaniyet ve adalet odaklı yaklaşımı içermektedir. Hamas tarafından ateşkes ve barışın sağlanması için esirlerin takasından işgalin tamamen sona ermesine ve Filistin'in sadece Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğine kadar kapsamlı bir yaklaşım ortaya koyulmuştur. Arap, İslam dünyası ve uluslararası destekle ortaya koyulan kuralların ve önerilen mekanizmaların altı net çizilmiştir. Başkan Trump'ın ortaya çıkan bu durumu 'barış' için olumlu bir yaklaşım gören mesajı, ilk aşamada ateşkesin sağlanması ve insani yardımların önünün açılması için yeni bir zemini oluşturabilecektir. Hamas'ın ortaya koyduğu bu kapsayıcı iradeye uluslararası destek verilmesi gerekir. Bunun için İsrail'in saldırıları hemen durdurması, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye engelsiz şekilde ulaşması sağlanmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk günden itibaren ateşkesin sağlanmasından bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasına kadar çizdiği hakiki çerçeve, çözümün kalıcı barışa dönüşmesinin en net yol haritasıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor

Dünya barış beklerken İsrail vuruyor! Sabaha kadar kan döktü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacılar belli oldu! İşte aldıkları ceza

Gizli plan deşifre oldu! Kural ihlali yapan isim kendini ele verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım

Hamas'ın yanıtı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama! İsrail'e mesajı net
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.