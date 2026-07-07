Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Suriye'deki bombalı saldırılara ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları lanetleyerek, 'Kardeş Suriye'nin yanındayız' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları lanetledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları lanetliyoruz. Kardeş Suriye'nin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı

Trump böyle karşılandı, kapıdaki sohbet dakikalarca sürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi

Karşılamaya damga vuran diyalog! Uçağını işaret edip bunu söyledi
Rekor transfer Aral Şimşir, Trabzonspor için şehre geldi! İşte ilk sözleri

Milli yıldız rekor bonservis bedeli karşılığında Süper Lig devinde
NATO Zirvesi'nde dünyayı titretecek hamle! Harcanacak para inanılmaz

NATO Zirvesi'nde dünyayı titretecek hamle! Harcanacak para inanılmaz
Mısırlı futbolcu gözyaşları içinde isyan etti: Dünya Kupası zaten ayarlanmış

Mısırlı yıldız gözyaşları içinde isyan etti
Fenerbahçe Stadyumu'nda yenileme çalışmaları sona erdi

Kadıköy'de büyük değişim! Stadyumun son hali paylaşıldı

Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular

Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

Dün karış karış İstanbul'u gezen Başbakan, bugün de soluğu o ilde aldı