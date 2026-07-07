AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Suriye'deki bombalı saldırılara ilişkin açıklama Açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları lanetleyerek, 'Kardeş Suriye'nin yanındayız' dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları lanetledi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları lanetliyoruz. Kardeş Suriye'nin yanındayız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir