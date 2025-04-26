Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Özgür Özel'in yargısal süreçlerle Cumhurbaşkanımızı ilişkili göstermeye çalışması bir siyasi yalan kampanyasıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına dönük sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"İstanbul'umuzda meydana gelen depremler sebebiyle tek gündemimiz vatandaşlarımızın yanında olmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu sürecin yönetilmesinin her aşamasına bizzat liderlik etmektedir" diyen Çelik şöyle devam etti:

"Bu gündem içinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in siyasi ve toplumsal yaşamımızı zehirleyen söylemlerini gündemimize almamaya çalıştık. Fakat Özgür Özel'in yalan siyasetinde geldiği nokta, hakettiği cevabı vermeyi zorunlu kılmıştır.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yargısal süreçlerle ilgili olarak kendi yönetimiyle ve partisiyle ilgili gündeme gelen iddiaların hiçbirine cevap verememiştir. Bunun yerine sürekli Cumhurbaşkanımıza dönük iftira cümleleri kurmaktadır.

Özgür Özel'in yargısal süreçlerle Cumhurbaşkanımızı ilişkili göstermeye çalışması bir siyasi yalan kampanyasıdır. Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın başka bir ülkenin devlet başkanından icazet aldığını söylemesi ise hem bir siyasi yalan hem de bir siyasi acizliktir. Oysa herkes şahittir ki siyasi söylemlerinde dış odaklardan sürekli destek talep eden kişi Özgür Özel'dir."

Özgür Özel'in her açıklamasının Türkiye'nin temel meselelerinde ve siyasi tarih konusundaki bilgisizliğini tekrar tekrar gösterdiğini vurgulayan Çelik, "Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türk davası ve KKTC konusundaki hassasiyetini sorgulaması siyasi cehaletten başka birşey değildir. Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türk davası ve KKTC konusundaki hassasiyetini hem milletimiz hem de uluslararası toplum çok iyi bilmektedir.

Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın Gazze ve Filistin davası konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkması ise siyasi cehaletin zirvesidir. Gazze'de ve tüm Filistin'de Cumhurbaşkanımıza dualar edilip selamlar gönderilirken, Özgür Özel'in cümlelerini ciddiye alan tek bir kişi bile yoktur. Özgür Özel CHP'yi siyaset karşıtı bir kampanya partisine dönüştürmektedir. CHP açısından en temel problem budur" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA