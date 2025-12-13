Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP'li milletvekilinin Leyla Şahin Usta'ya yönelik çirkin ifadeleri tüm kadın milletvekillerine saygısızlıktır

Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li bir milletvekilinin AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'ya yönelik çirkin ifadelerini kınayarak, bunun tüm kadın milletvekillerine yönelik bir saygısızlık olduğunu belirtti. Çelik, bu tür davranışların siyasi rekabetin konusu olmaması gerektiğini vurguladı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile CHP milletvekilleri arasındaki tartışmaya ilişkin, "Dün CHP'li bir milletvekilinin Leyla hanıma dönük çirkin ifadeleri tüm kadın milletvekillerine ve Yüce Meclise saygısızlıktır" dedi.

AK Parti'li Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Grup başkanvekilimiz Sayın Leyla Şahin Usta nitelikli ve donanımlı bir siyasetçidir. Dün CHP'li bir milletvekilinin Leyla hanıma dönük çirkin ifadeleri tüm kadın milletvekillerine ve Yüce Meclise saygısızlıktır. Bu çirkin ifadelere karşı herkes tepki göstermelidir. Bu tip konular siyasi rekabetin konusu değildir. Siyasetin adabına uygun olarak özür dilenmesi gerekir. Leyla hanımın şahsında tüm kadın milletvekillerine yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Bu saygısızlığa karşı CHP'nin gereğini yapması gerekir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
500

