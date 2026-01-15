AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: 'Hakaret ve hedef gösterme siyaset değil, saldırganlıktır'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP yöneticilerinin sistematik bir şekilde yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini hedef alması kabul edilemez. Bu çirkin davranışları ve sözleri kınıyoruz. Eleştiri siyasetin konusudur ama hakaret ve hedef gösterme siyaset değil, saldırganlıktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP yöneticilerinin sistematik bir şekilde yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini hedef almasının kabul edilemez olduğunu kaydetti. Çelik, "Bu çirkin davranışları ve sözleri kınıyoruz. Eleştiri siyasetin konusudur ama hakaret ve hedef gösterme siyaset değil, saldırganlıktır. 'Saldırganlık' bir siyaset biçimi ya da muhalefet tarzı değildir. Bu şekilde hareket edenlere cevapları siyaset ve hukuk yoluyla muhakkak verilecektir" dedi. - ANKARA