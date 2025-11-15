Ömer Çelik'ten A Milli Takım'a Tebrik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki Bulgaristan zaferini kutladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bulgaristan karşısındaki galibiyetini tebrik etti.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler, bizim çocuklar. Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden Milli Takımı'mızı kutluyoruz. Hedef Dünya Kupası." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Politika