AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk gazetecileri gözaltına alan İsrail'e tepki Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail polisinin A Haber ekibini gözaltına almasını hukuksuz bir durum olarak nitelendirerek, bunun gerçekleri karartma çabasının yeni bir aşaması olduğunu ifade etti.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail polisinin A Haber ekibini hukuksuz bir şekilde gözaltına alması, gerçekleri karartma çabasının yeni bir aşamasıdır." ifadesini kullandı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İsrail polisinin A Haber ekibini hukuksuz bir şekilde gözaltına alması, gerçekleri karartma çabasının yeni bir aşamasıdır. A Haber ailesine, Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt'a gerçekleri duyurmak adına gösterdikleri gayret için teşekkür ediyoruz. Fedakarca hakikat mücadelesi veren tüm basın mensuplarımızın durumunu yakından takip ediyoruz."