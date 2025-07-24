Ömer Çelik'ten 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak basın emekçilerinin önemine vurgu yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakikatin sesi olan tüm basın emekçilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
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