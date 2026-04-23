AK Parti'li Çelik: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 106'ncı yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.

AK Parti'li Çelik, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Yüce Meclisimizin açılışının 106'ncı yıl dönümünde büyük bir gurur ve iradeyle geleceğe bakıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Tüm çocuklar için daha iyi bir dünyanın mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı