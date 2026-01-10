AK Parti Sözcüsü Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, doğru haberin önemine vurgu yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Zihinlerin yanlış haber ve bilgiyle en yoğun şekilde kirletildiği bir dönemi yaşıyor dünya. Bugün, doğru haber ve bilgi insanlık için en temel ihtiyaç. Gerçeğin peşinde koşan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun."
Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika