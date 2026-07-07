Ömer Çelik: Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları lanetlediğini ve kardeş Suriye'nin yanında olduklarını açıkladı.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları lanetliyoruz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, " Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları lanetliyoruz. Kardeş Suriye'nin yanındayız" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı