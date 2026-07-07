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Ömer Çelik: Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları lanetliyoruz

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları lanetlediğini ve kardeş Suriye'nin yanında olduklarını açıkladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, " Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları lanetliyoruz. Kardeş Suriye'nin yanındayız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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