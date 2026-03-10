Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen Ramazan Kültür Akşamı ve İftar Programı'na katılarak öğrencilerle sohbet etti ve birliktelik mesajı verdi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Ramazan Kültür Akşamı ve İftar Programı'na katıldı.

Ankara Üniversitesi Güneş Meydanı'nda düzenlenen 'Ramazan Kültür Akşamı ve İftar Programı'na AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yanı sıra Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ile AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş de katıldı. Programda öğrencilerle bir araya gelen Çelik, iftar öncesi gençlerle sohbet etti. Burada konuşan Çelik, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerin aynı sofrada buluşmasının önemli olduğunu belirterek, "Bazı arkadaşlarla sohbet etme imkanımız oldu. Türkiye'nin her tarafından üniversitemizin bütün fakültelerindeki kardeşlerimizin bugün burada böylesi bir birlik içerisinde, beraberlik içerisinde bir sofranın etrafında buluşması herkes için çok kıymetli. Bu dünyanın ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir birliktelik. Onun için de hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

'DÜNYANIN ÇOK ZOR ZAMANLARINDAN BİRİSİNDEYİZ'

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Çelik, "Savaşlar, depremler, kıtlıklar, yoksulluklar dünyanın her tarafını sarmış durumda. Bütün bunun içerisinde ülkemizin, memleketimizin geleceğine daha güzel imzalar atmak için bu birlikteliği, bu beraberliği daha güçlü bir şekilde korumamız gerekiyor. Gazze'deki soykırımdan en son İran'a saldırıya kadar bir sürü kötülük etrafımızda kol geziyor. Hem bu kötülüklerle mücadele ediyoruz hem de ülkemizi bu kötülüklerden korumak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ama en büyük gücümüz, en büyük kuvvetimiz birliğimiz, beraberliğimizdir" ifadelerini kullandı.

