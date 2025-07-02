Ömer Çelik: Özgür Özel Demokratik Siyasete Karşı

Ömer Çelik: Özgür Özel Demokratik Siyasete Karşı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçimle iş başına gelmiş Cumhurbaşkanına cunta yönetimi ifadesini kullanmasının demokratik siyaset anlayışını zedelediğini belirtti.

Ak Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Özgür Özel'in seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve kabinesine 'cunta yönetimi' ifadesi kullanması, demokratik siyasete karşı bir noktada durduğunun en açık göstergesidir" dedi.

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel demokratik siyaset konusunda büyük bir bilinçsizlik sergiliyor. Kaliteli demokratik muhalefet üretme yetersizliği ise kronik hale gelmiş durumda. Siyasetin doğası içinde konuşamıyor. Böyle olunca da söylemiyle ve tutumuyla siyaset dışı zeminlere savruluyor. Özgür Özel'in seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve kabinesine 'cunta yönetimi' ifadesi kullanması, demokratik siyasete karşı bir noktada durduğunun en açık göstergesidir. Defalarca milletin hür iradesiyle seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi kullanan Özgür Özel, sadece kendisinin demokrasi ve siyaset karşıtı zihniyet dünyasına savrulduğunu dışa vurmaktadır. Özgür Özel'in yapması gereken ilk iş CHP siyasetini vesayetten kurtarmak ve CHP siyasetini demokratikleştirmektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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