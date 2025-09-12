Ömer Çelik: Darbecilik Vatana İhanettir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Darbecilik vatana ihanettir. Her türlü darbeyi ve arkasındaki zihniyeti lanetliyoruz. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi bu organize kötülüklerden korumaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından 12 Eylül askeri darbesinin 45'inci yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

12 Eylül darbesinin, kendi milletine silah çekenlerin bu ülkeye yaptığı en büyük kötülüklerden biri olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Darbecilik vatana ihanettir. Her türlü darbeyi ve arkasındaki zihniyeti lanetliyoruz. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi bu organize kötülüklerden korumaya kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her türlü vesayet girişimiyle mücadele ederek milletin emanetine sahip çıktık. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdürüyoruz."