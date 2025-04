Ömer Çelik çok defa uyarmış ama Önder hep aynı cevabı vermiş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Öner'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Ömer Çelik hastane önünde yaptığı konuşmada Önder ile dikkat çeken bir diyaloğu paylaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi gören DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti ve doktorlardan Önder'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretten sonra hastanenin önünde basın açıklaması yapan Ömer Çelik, şunları söyledi:

"O HER SEFERİNDE 'ONDAN SONRASI' KOLAY DERDİ"

"Kendisine şifalar diliyoruz. Tabii ilk andan itibaren,sağ olsun hocalarımız alanında en yetkin doktorlar, hadise olur olmaz buraya gece yarısı hemen intikal ettiler ve müdahale ettiler. Çok uzun bir tedavi süreci, ameliyat sürecinin sonunda şu an da yoğun bakımda. Şu an hocamızdan aldığımız bilgiye göre, durumunun kritik olma evresi devam ediyor. Onun için hem değerli ailesine hem vatandaşlarımıza hem TBMM'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hepimiz şifa bulması için dua ediyoruz.

Zaman zaman sohbetlerimizde bir araya geldiğimizde, bu rahatsızlığından söz açılırdı ve biz rahatsızlığını önemsemesi gerektiğini ifade ederdik ama o her seferde 'İyi günlere ulaşalım, güzel günlere ulaşalım, bu terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım, ondan sonrası kolay' derdi. 'Emanetin sahibi Allah'tır' derdi. Biz de her zaman 'aman sağlığına dikkat et, aman sağlığın konusunda titiz ol' derdik. Meclis'te bazen mesai bittikten sonra yasama çalışmaları, geceleri bu son süreçte geç saatlere kadar sohbetlerimiz oluyordu. Uzun zamandır tanıdığımız bir arkadaşımız zaten. Siyaset adamı olarak, bir sanatçı olarak, hayatın pek çok zorluğunu görmüş ve bu zorluklarla güçlü bir şekilde mücadele etmiş güçlü bir kişilik ve güçlü bir karakter kendisi. Hepimizin temennisi, duası bu zorlu süreci de sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi. Onun için dua ediyoruz. Onun güçlü karakteri, zor zamanlardan yetişmiş, büyümüş, gelmiş olarak iradesi, inşallah bu süreçleri de atlatmasını da sağlar. Bir kere daha yüce Meclis'e, bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.