Ömer Çelik: 12 Eylül Darbesi Vatana İhanettir

Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "12 Eylül darbesi, kendi milletine silah çekenlerin bu ülkeye yaptığı en büyük kötülüklerdendir. Darbecilik vatana ihanettir" dedi.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren öncülüğünde gerçekleştirilen 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 45 yıl geçti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül Darbesi'nin Türkiye'ye bir ihanet olduğunu, her türlü darbeye karşı olduklarını ve demokrasiyi istenilen hedeflere ulaştırmak için var güçle çalıştıklarını belirtti.

Ömer Çelik'in 12 Eylül Darbesi yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İşte Çelik'in açıklaması:

"12 Eylül darbesi, kendi milletine silah çekenlerin bu ülkeye yaptığı en büyük kötülüklerdendir. Darbecilik vatana ihanettir. Her türlü darbeyi ve arkasındaki zihniyeti lanetliyoruz. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi bu organize kötülüklerden korumaya kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her türlü vesayet girişimiyle mücadele ederek milletin emanetine sahip çıktık. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdürüyoruz." - ANKARA