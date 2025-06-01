Ölen Eşinin Yerine Muhtar Seçildi

Ölen Eşinin Yerine Muhtar Seçildi
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Adana'nın Kozan ilçesinde Zeynep Yılmaz, ölen eşinin yerine muhtar seçilerek Kozan'ın 3. kadın muhtarı oldu. Seçimlerde 37 oy alarak kazanan Zeynep Yılmaz, mahallesine hizmet etmek için projeler geliştireceğini duyurdu.

Ölen eşinin yerine muhtar seçildi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesi Kemer Mahallesinde Zeynep Yılmaz ölen eşinin yerine muhtar seçildi.

Kozanda Kemer Mahallesinde köy konağında yapılan seçimlerde 129 seçmenin 100'ü sandık başına giderken muhtar adayı Hümmet Karakurt 25, Seyfullah Yavuz 34 vefat eden muhtarın eşi Zeynep Yılmaz 37 oy aldı. Ölen muhtarın eşi yeni muhtar seçildi.

Muhtar adayı Seyfullah Yavuz, mahallesine hizmet etmek için aday olduğunu ifade ederek seçim sonrası yorum yapmak istemediğini kaydetti.

Kozan'ın 3. kadın muhtarı seçilen Zeynep Yılmaz eşinin 2 ay önce vefat ettiğini onun yerine tekrar seçilerek mahallesine yol ve çocuk parkı yapmak istediğini ifade ederek huzurla bir seçim geçtiği için mutlu olduğunu söyledi.

Saimbeyli ilçesinde ise Çeralan Mahallesinde İsmail Kansu, Kadir Türkkal ve Alaattin Yenen 'in yarıştığı seçimde Kadir Türkkal muhtar seçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - Politika
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