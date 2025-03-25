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Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
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İBB'ye yönelik terör soruşturmasında tutuklanan Resul Emrah Şahan'ın yerine Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Cevdet Ertürkmen'in ilçedeki kent lokantalarını kapattığı iddia edildi. Kamuoyunda infiale neden olan iddiaya yalanlama ise İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamada "Şişli'deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Resul Emrah Şahan'ın yerine Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Cevdet Ertürkmen'in ilk icraatı tartışma yarattı.

"GEZİCİ KENT LOKANTASI GARAJA ÇEKİLDİ"

Şişli kayyumu Cevdet Ertürkmen'in ilçedeki kent lokantalarını kapattığı iddia edildi. Yazılı bir belge göndermeyen ama sözlü olarak lokantaların kapatılacağını ifade ettiği öne sürülen Ertürkmen'in belediyenin gezici kent lokantası olarak kullanılan tırını da belediye garajına çektirdiği ifade ediliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN YALANLAMA GELDİ

Kayyum Ertürkmen'in kent lokantalarını kapattığına yönelik iddia İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan, ' Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı' iddiası doğru değildir. Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir.

Şişli'deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Halk sizi ibretle objektif gözle seyrediyor

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Haber YorumlarıMenderes akdag:

milleyin ucuza yemek yedigi yerden ne istiyosunuz anlamak imkansiz

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Haber YorumlarıBenekonomistim:

Kapattırsa kendine eder

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Yalayarak işe başladı aynı performans ile devam ediyor

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Haber YorumlarıMesut Aydın:

bizi gerçekten bizden birileri mi yönetiyor?

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Haber YorumlarıMustafa Gül:

AKPnin gerçek yüzü.

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Haber YorumlarıOrhan Demir:

Aha yaz aha güz demisler.. hazimsizlik böyle olmali

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Haber Yorumlarımurat kar:

Kent lokantası bu ne istiyorsunuzki. Siz daha güzelini yapın alkislayalim. Harbiden saçmalık yeter artık. Halkın ucuz gıda alabilecek yerlerin çoğalması lazım Ken kapatmak nedir?

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Haber YorumlarıAras Yılmaz:

CHP yi ve kemalistleri sevmem ancak bu basbayağı kul hakkına girmektir. Adamların kazanılmış haklarını gasp ediyorlar. Bu zorbalık sona ermeli.

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Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

Kayyum adı altındaki zapttetme operasyonlarınin asli amaç vede gayesini görüyoruz da hala bunları görmeyenlere ne demeli. Hele hele korkusundan titreyip kenarda pısıp kalmış basına ne demeli. Yarın özgürlük geldiğin de bu susan basın çıkıp herkesten çok biz mücadele ettik diye utanmadan konuşacak

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