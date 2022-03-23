Oktay, Nijer-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Marthe'yi kabul etti
AA - Abdullah Yasin Güler - Politika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nijer-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Daouda Mamadou Marthe ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nijer-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Daouda Mamadou Marthe ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel konular ele alındı.
Görüşmede, Nijer'de müteahhitlik hizmeti veren Türk firmalarının çalışmaları, Türkiye'ye tahsis edilen tarım ve madencilik sektöründeki gelişmeler ile başkent Niamey'de bulunan Türk hastanesinin hizmetleri değerlendirildi.
AA / Abdullah Yasin Güler - Politika