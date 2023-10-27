Oğuzlar Belediye Başkanı Esnafa Türk Bayrağı Dağıttı

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi ilçe esnafına Türk bayrağı dağıttı. Yıldırım, esnafa bayrak hediye ederek kutlama etkinliklerine davet etti.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi esnafa Türk bayrağı dağıttı.

Yıldırım, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde ilçe esnafını ziyaret etti.

Esnafa ev ve iş yerlerine asmaları için Türk bayrağı hediye eden Yıldırım, ayrıca esnafı kutlama etkinliklerine davet etti.

Oğuzlar'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü coşkuyla kutlamak istediklerini dile getiren Yıldırım, "Bütün vatandaşlarımızı evlerini, iş yerlerini bayraklarla donatmaya ve kutlama etkinliklerine katılmaya davet ediyoruz." dedi. ???????