Ogün Samast Trabzon'un Akçaabat Adliyesi'ne geldi
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava kapsamında bugün SEGBİS sistemi ile İstanbul'daki duruşmaya katılmak üzere Trabzon'un Akçaabat Adliyesi'ne geldi. Adliye çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, Ogün Samast'ın yaya olarak adliyeye geldiği gözlendi.
Ogün Samast Trabzon'un Akçaabat Adliyesi'ne geldi
TRABZON - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava kapsamında bugün SEGBİS sistemi ile İstanbul'daki duruşmaya katılmak üzere Trabzon'un Akçaabat Adliyesi'ne geldi.
Adliye çevresinde alınan yoğun güvnelik önlemleri dikkat çekerken, Ogün Samast'ın yaya olarak adliyeye geldiği gözlendi.