Öğrencilerden Bandırma Belediyesine ziyaret

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler Belediyeyi ziyaret etmeye devam ediyor. Başkan Tolga Tosun öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Amerikan Kültür Koleji 3. sınıfta okuyan 35 öğrenci ve öğretmenleri; Arife Ağan, Betül Özgüç, Niyazi Öztürk ve Gamze Öztürk'ü makamında ağırlayan Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, misafirlerine kek ve meyve suları ikram ettikten sonra miniklerin meraklı sorularına da içtenlikle cevap verdi. Minik misafirler aldıkları yanıtlar ve ikramlara alkışlarıyla teşekkür ettiler.

Ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, misafirlerinin her birine; Atatürk'ün anılarını anlattığı ve çocuklar için sadeleştirilen Nutuk adlı eseri armağan etti. Başkan Tolga Tosun: "Amerikan Kültür Koleji 3. sınıf öğrencileri ve değerli öğretmenleri; Arife Ağan, Betül Özgüç, Niyazi Öztürk ve Gamze Öztürk'e ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bugünün küçükleri, yarının büyükleri çocuklarımıza daha güzel bir Bandırma, daha güzel bir Türkiye ve dünya bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızı seviyoruz. Onlara ve Cumhuriyetimizin çağdaş, aydın öğretmenlerine çok güveniyoruz" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Politika