Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yaptığı silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısına terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk tepki geldi.

ÖCALAN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPTI

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda üçüncü kez görüştü. İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki 3'üncü görüşmeye Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer aldı. İstanbul'a dönen heyet, Taksim'de bir otelde Öcalan'ın silah bırakma çağrısını aktardı.

"PKK KENDİNİ FESHETMELİDİR"

Öcalan, "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.

SALİH MÜSLÜM: ÖCALAN'IN AÇIKLAMASINA KATILIYORUZ

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD elebaşı Salih Müslim, Öcalan'ın açıklamasına katıldıklarını söyledi. Müslim, El Arabiya'ya yaptığı açıklamada, "PKK'nın alacağı karar doğrultusunda hareket ederiz ve gerekirse silah bırakırız." dedi.