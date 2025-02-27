Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı

Öcalan'ın şartı, satır arasında gizli
Barzani'den Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tam destek

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Barzani'den dikkat çeken açıklama
AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız

AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum

Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PKK elebaşı Abdullah Öcalan örgüte "silah bırakma" çağrısı yaparken, İYİ Parti de olağanüstü toplantı kararı aldı. Öcalan'ın çağrısının okunduğu anlarda İYİ Parti Genel Merkezine asılan dev afiş ise dikkat çekti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin başkanlık divanı üyelerini ve milletvekillerini bugün saat 18.00'de olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının öncelikli gündeminin ise PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısına ilişkin partinin izleyeceği siyaset ve atılacak adımlar olduğu belirtildi.

ÖCALAN'DAN PKK'YA "SİLAH BIRAKMA" ÇAĞRISI

Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşen DEM Parti heyeti, İstanbul'da açıklamayı yaptı. Öcalan, terör örgütüne silah bırakma çağrısında bulundu.

İYİ PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE DİKKAT ÇEKEN AFİŞ

Öcalan'ın açıklamasının okunduğu sırada İYİ Parti Genel Merkezi'nde ise dikkat çeken anlar yaşandı. Partinin genel merkez binasına devasa afiş asıldı. Afişte, "Unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız

Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız
Kaynak: Haberler.com / Politika
img

Erdoğan'ın "Başkomutan olarak seni uyarıyorum" çıkışına olay yanıt
img

Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Herkes fotoğraf çektirdi
img

AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum
Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum

Öcalan'ın çağrısına muhatabından ilk yorum
Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi'nden Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Çalıştayı

Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi'nden yapay zeka çalıştayı
Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi

Tarihi çağrının yapıldığı an Diyarbakır!
Öcalan'ın silah bırakma çağrısına Avrupa'dan ilk tepki

Öcalan'ın silah bırakma çağrısına Avrupa'dan ilk tepki
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma

Basın toplantısına damga vuran detay: İşin ciddiyetini kaçırma
Sağlık durumu nasıl? 'Öldü' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var

"Öldü" iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.