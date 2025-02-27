Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin başkanlık divanı üyelerini ve milletvekillerini bugün saat 18.00'de olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının öncelikli gündeminin ise PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısına ilişkin partinin izleyeceği siyaset ve atılacak adımlar olduğu belirtildi.

ÖCALAN'DAN PKK'YA "SİLAH BIRAKMA" ÇAĞRISI

Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşen DEM Parti heyeti, İstanbul'da açıklamayı yaptı. Öcalan, terör örgütüne silah bırakma çağrısında bulundu.

İYİ PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE DİKKAT ÇEKEN AFİŞ

Öcalan'ın açıklamasının okunduğu sırada İYİ Parti Genel Merkezi'nde ise dikkat çeken anlar yaşandı. Partinin genel merkez binasına devasa afiş asıldı. Afişte, "Unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı.