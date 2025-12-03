Haberler

Öcalan, "Bahçeli'ye darbe yapılacak" dedi mi? Görüşmeye giden vekil konuştu

Öcalan, 'Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi mi? Görüşmeye giden vekil konuştu
Güncelleme:
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı görüşmesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik darbe iddiasının gündeme gelmediği söyledi. Koçyiğit, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ın açıklamalarını 'manipülasyon' olarak nitelendirerek, "Öcalan, 'Eğer süreç başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer ve birçok kesim hedef alınır' dedi. Bahsi geçen iddia bir manipülasyon." dedi.

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis Komisyonu'nun İmralı ziyaretine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koçyiğit, Abdullah Öcalan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik darbe yapılacağına dair söz söylediği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ın açıklamalarını "manipülasyon" olarak tanımlayan Koçyiğit, görüşmenin genel çerçevesinin farklı olduğunu ifade etti.

KOÇYİĞİT: SÜRECİN BAŞARISIZ OLMASI DARBE MEKANİĞİNİ TETİKLER

Koçyiğit, Öcalan'ın görüşmede dile getirdiği ifadelerin Tayyar'ın iddia ettiği şekilde olmadığını vurgulayarak, "Öcalan, 'Eğer süreç başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer ve birçok kesim hedef alınır' dedi. Bahsi geçen iddia bir manipülasyon." dedi.

Koçyiğit ayrıca Bahçeli'nin süreçte sorumluluk üstlenen bir pozisyonda durduğunu belirtti.

"ÇÖZÜM KARŞITI ODAK GÜÇLENMEMELİ"

Koçyiğit, çözüm sürecine karşı duran yapıların etkisinin artmaması gerektiğini söyleyerek, "Sayın Bahçeli ilk günden beri ciddi risk alarak sürecin ilerlemesi için sorumluluk üstleniyor. Çoklu bir odak, çözüm karşıtı hattı güçlendirmek istiyor. Bu odağın etkisini kıracak tutumu herkes göstermeli." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ, "FASA FİSO" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iddiaya Türkgün Gazetesi'ne yaptığı açıklamayla tepki göstermiş ve kendisine yönelik "darbe" söylemini ciddiye almadığını dile getirmişti. Bahçeli, "MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket'ten darbeci çıkmaz. Bunların hepsi fasa fiso." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
