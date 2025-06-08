Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
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DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre Abdullah Öcalan'ın yeğenleri, Kurban Bayramı için İmralı Adası'na gitti. İmralı Ada Hapishane'nde aile görüşü gerçekleştirildi. Öte yandan yapılan açıklamada, İmralı'ya yeni sevk edilen 3 yeni mahkumun da isimleri verildi. Bu isimlerin Ergin Atabey, Mahmut Yamalak ve Zeki Bayhan olduğu ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yeğenleri, Kurban Bayramı için İmralı Adası'na gitti. İmralı Ada Hapishane'nde aile görüşü gerçekleştirildi.

Dem Parti'den yapılan açıklamaya göre, Abdullah Öcalan ile yeğenleri Ömer Öcalan, Ali Öcalan ve yeğenlerinin iki çocuğu, Hamili Yıldırım ile kardeşi ve kuzeni Ömer Hayri Konar ile kardeşi aile görüşü gerçekleştirdi.

İMRALI'YA 3 YENİ MAHKUM SEVK EDİLDİ

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Yine İmralı Ada Hapishanesi'nde tutulmakta olan Veysi Aktaş ile kardeşleri de İmralı'ya kısa zaman önce sevki gerçekleştirilen Ergin Atabey, Mahmut Yamalak ve Zeki Bayhan ile kardeşleri Kurban Bayramı ziyareti dolayısıyla aile görüşü gerçekleştirdi. "

ÖCALAN İLK KEZ ÇOCUKLARLA GÖRÜŞTÜ

Dün aile görüşü gerçekleştiren görüşçüleri arasında ilk kez iki çocuk yeğeni de yer aldı. Böylece15 Şubat 1999 tarihinde İmralı'ya getirilen Abdullah Öcalan, o tarihten bugüne ilk kez çocuklarla görüşme gerçekleştirmiş oldu.

ÖMER ÖCALAN'DAN PAYLAŞIM

Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Kurban Bayramı vesilesiyle Sayın Abdullah Öcalan ile ailesi olarak bir görüşme gerçekleştirdik. Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı ile başlayan sürecin yeni bir siyaset, yeni bir örgütlenme ve yeni bir anlam inşasının kapısını açacağına olan inancımız perçinlemiştir. Önemli ve tarihsel gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, Sayın Abdullah Öcalan'ın bayram mesajını kamuoyunun bilgisine sunuyorum: 'Halkımızın Kurbansız Kurban Bayramını kutluyorum. Tüm halkımıza selamlar."

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAli Desidero:

Manşet şu olmalıydı, Çocuk katili çocuklarla görüşmüş. AKP'ye ve MHP'ye oy veren kandırılmış seçmen bunu kaldırabiliyor mu merak ediyorum, omurgalı olanlarını bu seçim göreceğiz

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Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

inşallah bir gün dışarıda denk geliriz !

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Haber YorumlarıMengele:

Öcalan serbest kalsin bos yerine imamoglunu koyarsiniz caniniz rahat eder Cumhurbaskanlig garanti altina almis olursunuz

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

yıllar önce bu köşelerde edirnekapı şehitliğinin bitişiğinde bulunan devasa miktarda araziye sahip kapanmış olan uzelin arsasının kamulaştırılıp veya halktan para toplayıp şehitliğe katılması gerektiğini söylemiştim aziz şehitlerimizin kabirlerinin dibine o çirkin yüksek silüeti bozan yapıları diktiler bu ülkede vatan sevgisini şehitlere saygıyı öğretecek kimse yok onlar saray sevdalarına düşmüş onlar makam makam aracı sevdalarına düşmüş onlar rant sevdalarına düşmüş oraya o yapıları dikmişler

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Haber Yorumlarısamet:

apo akp nin sonu getirecek .

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