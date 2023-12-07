Ocak Partisi: Yeni Türkiye Yüzyılı'nda yeni yüzlere ihtiyaç var

OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Yeni Türkiye Yüzyılı'nda eski siyasiler ve siyasi partilerle devam edilemez. Yeni Türkiye Yüzyılı'nda yeni yüzlere ihtiyaç vardır ve o yüzlerde Ocak Partisi'ndedir. Ocak Partisi artık Türk siyasetinde yeni bir dönem açmıştır" dedi.

Ocak Partisi lideri Kadir Canpolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeni Türkiye Yüzyılı'nda eski hiçbir siyasetçiye, eski hiçbir siyasi partiye ihtiyaç olmadığını söyleyerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eskimiş siyasetçilerle dolu. Bize göre dinamik ve genç siyasetçiler ile ülkemiz daha kaliteli, hızlı ve sağlam yönetilecektir. Yeni Türkiye Yüzyılı'nda eski hiçbir siyasetçiye ve siyasi partiye ihtiyaç yoktur. Yeni Türkiye Yüzyılı'nda eski siyasiler ve siyasi partilerle devam edilemez. Yeni Türkiye Yüzyılı'nda yeni yüzlere ihtiyaç vardır ve o yüzlerde Ocak Partisi'ndedir. Yapılacak olan bir seçimle eski siyasetçilerin gitmesi gerekmektedir. Ocak Partisi artık Türk siyasetinde yeni bir dönem açmıştır. Türkiye'de yıllardır görmüş olduğumuz siyasetçilerin Türkiye'ye bir şey kazandırmadığı her geçen gün her şeyin kötüye gittiği ortadadır. Hiçbir siyasi partinin Türk milletinin ihtiyaç ve sorunlarını karşılamadığı vatandaşın tepkisi ile ortadadır. Yeni dönemde büyük gelişmeler beklenmekte ve bu gelişmelerin de Ocak Partisi ile yapılacağını herkes bilmelidir" ifadelerine yer verdi.