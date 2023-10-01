Ocak Partisi Tokat İl Başkanlığı Açıldı

Ocak Partisi Tokat İl Başkanlığı açılışı, Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Canpolat, "Ocak Partisi yeni bir soluk değil bir devrin kapanışı yeni bir devrin açılışını getiriyor. Artık yeni bir sayfa açılıyor. Türkiye'de siyasete ahlak gelecek" dedi.

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, partisinin Tokat İl Başkanlığı'nın açılışına katılarak, açıklamalarda bulundu. Canpolat, "Bugün Ocak Partisi Tokat İl Başkanlığı açılışı için bir aradayız, çok mutluyuz. Allah bizlere Paşa Ali dedemin bulunduğu ilde onun türbesini ziyaret ederek Tokat İl Başkanlığı açılışını yapmayı nasip etti. Bu anlamda Allah'a hamd ve şükrediyorum. Cumhuriyetin değerlerinde ecdadın izini sürmek için burada Ocak Partisi'nin Tokat İl Başkanlığı'nın açılışını birlikte yaptık" diye konuştu.

"OCAK PARTİSİ YEREL SEÇİMLERE GİRMEYE HAK KAZANDI"

Canpolat, şöyle devam etti:

"Hızlı bir şekilde teşkilatlanmaya devam eden Ocak Partisi an itibariyle yerel seçimde seçimlere girme hakkını kazanmıştır. Mazbatamı cuma günü aldım bugün Tokat'a geldim. Hazır olduğu için geldim ama diğer taraftan da aklımıza geldi ki Paşa Ali dedemizin burada bir türbesi var ben Paşa Ali'nin öz be öz torunlarındanım. Ona layık olmak adına bizlerde bu ulvi değerler üzerinde amacımız yalan söylemek ve siyaset yapmak değil milletimize hakkıyla, millet ebet müddet, devlet ebet müddet anlayışıyla sahip çıkmaktır. Bu anlamda Ocak Partisi Tokat'ımıza ülkemize hayırlara vesile getirsin, hayırlı uğurlu olsun. Allah bizleri mahcup etmesin."

"VURULAN MÜHÜRLERİN TOZLARINI ALMAYA GELDİK"

Canpolat, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bugün itibariyle yeni bir devrin başlangıcıdır. Biz mühürleri Osmanlı coğrafyasında kutsi ve ulvi mühürlerin vurulduğunu biliyoruz. Yeniden o mühürlerin açıldığını ecdadımızın vurmuş olduğu o mühürlerin tozlarını almaya geldik. Yeniden bir mühür vurmak hadsizliğin de değiliz, biz hizmetkarız. Ecdadımızın izinden gidelim bu bize yetecektir. Atatürk'le, Abdülhamit'le, Erdoğan'la bu millete hizmet etmiş bütün değerlerin kıymetini bilerek; kürdü, alevisi ve gayrimüslimi var etmenin birleştirmenin, uzlaştırmanın ocakta, el alan el veren yerde bir yapmanın çabası ve gayreti içinde olacağız."