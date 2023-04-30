Ocak Partisi 81 ilde teşkilatlanma çalışmalarına başladı

Kadir Canpolat'ın 'kurucu' liderliğindeki Ocak Partisi il ve ilçe teşkilatlanması için harekete geçtiğini açıkladı. cak Partisi Kurucusu Kadir Canpolat, konuya ilişkin açıklamasında, "Gönüllülerimiz aracılığıyla 81 ilde teşkilatlanma çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda hemen hemen her gün teşkilatlarımızda görev almak isteyen pek çok başvurular alıyoruz" dedi.

'Alındı belgesi' verilmemesine ilişkin de konuşan Canpolat, "Ocak Partisi, kuruluş başvurusunu yaptığı andan itibaren maalesef bazı engellemelerle karşılaştı. Bu engelleri aşmak için mücadelemizi yaptık, yapıyoruz. 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyoruz" diye konuştu.

"HER ALANDA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Canpolat açıklamasında şunları da kaydetti:

"Sorunların çözümüne ilişkin Ocak Partisi olarak gece gündüz çalışıyor, projeler üretiyoruz. Güzel ülkemizin başlıca sorunlarını uzman kadromuzla önce tespit ettik ve sonrasında ise terörden ekonomiye, dış politikadan yatırımlara kadar her alana ilişkin çalışmalar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'deki siyasi hayata çok ciddi farklılık getireceğiz."

"Gönüllülerimiz aracılığıyla 81 ilde teşkilatlanma çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda hemen hemen her gün teşkilatlarımızda görev almak isteyen pek çok başvurular alıyoruz. Bu başvurular teşkilatımızın ilgili birimleri tarafından değerlendiriliyor ve karara bağlanıyor. 81 ildeki teşkilatlanma çalışmalarında sona gelindi, bu aşamadan sonra ise ilçelere yoğunlaşacağız. Türkiye'nin her yerinden partimize katılacak herkese kapımız açıktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye sevdası' bizim temel şiarımız olacaktır."