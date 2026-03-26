TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan eski Afyonkarahisar Milletvekili Aydoğan için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "22 ve 23. dönem Afyonkarahisar Milletvekilimiz Halil Aydoğan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesine yer verdi.