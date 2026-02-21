Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malcolm X'i andı

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol ismi Malcolm X'i, şehadetinin yıl dönümünde anarak İslam ile insanlığın birlik ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden Müslüman aktivist Malcolm X'i andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, Malcolm X'in "Özgürlüğü savunanların direnme gücü, zulmedenlerin gücünden daha fazladır." sözüyle paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"İslam ile şereflendikten sonra tüm insanlığın birlik ve kardeşliği için onurlu bir mücadele ortaya koyan El-Hajj Malik El-Shabazz Malcolm X'i, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun."

Kaynak: AA / Adem Balta
