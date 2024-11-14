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Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

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Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Avukatların stajına engel oluşturmayacak herhangi bir işte çalışmasının önü açıldı. Boşanma davalarında yeniden dava açmak için gereken süre 1 yıla indi.

TBMM Genel Kurulunda Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edildi.

SİGORTALI ÇALIŞMAK, AVUKATLIK STAJINA ENGEL OLMAYACAK

Düzenlemeye göre, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması, avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak. Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları veya yardımcıları ile hakim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar da görev yeri saklı kalmak kaydıyla mahkemelerde yapılan staj sürecinde aylıksız veya ücretsiz izinli olarak avukatlık stajı yapabilecek.

NOTERLİK KANUNU YASALAŞTI

Kanunla noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor. Noterlik Ücret Tarifesi, her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında düzenlenecek. Noterliklerde yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar sebebiyle ödenmesi gereken vergi, resim, harç, değerli kağıt bedelleri, noterlik ücretleri ile diğer işlem giderleri nakit olarak veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanılarak tahsil edilecek. Noterler bir önceki aya ait beyannameleri, her ayın ilk beş iş günü içinde hazırlanacak ve aynı süre içinde ilgili dairelere verilecek. Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde kişi ve kurumlarla paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına Türkiye Noterler Birliğince 2 lira işlem katılım payı alınacak. Kanuna göre, el yazısıyla imzalanarak hazırlanan noterlik işlemleri, güvenli elektronik imzayla Türkiye Noterler Birliğinin bilişim sistemine kaydedilecek.

BOŞANMA DAVALARINDA KRİTİK SÜRE 1 YILA İNDİ

Türk Medeni Kanunu'nda yapılan değişiklikle adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve Basın İlan Kurumunun ilan portalında ilan edilecek. Boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek. Devlet üniversiteleri Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kurabilecek. Etki ajanlığına ilişkin hüküm tekliften çıkarıldı.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kanun Teklifinde; Hukuki işlem güvenliğinin sağlanmasında ve hukuki uyuşmazlıkların önlenmesinde önemli bir görev ifa eden noterlerimizin etkinliğini artıran, Kişisel verilerin daha etkin korunmasına hizmet eden, Çocukların üstün yararını gözeten, Savunma hakkını güçlendiren önemli düzenlemeler yer almaktadır. Kanun teklifinin yasalaşması sürecinde emeği olan ve destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Mart dan ocağa çekilmiş. acil para girişi için. Ekonomi ekibi ancak böyle ve emekliye ve de asgari ücretliye vermemekle hazineye gelir sağlayacak.

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